Сім'я Григорія Решетніка є прикладом для багатьох.

Відомий телеведучий Григорій Решетнік, шлюб якого багато хто вважає ідеальним, разом зі своєю дружиною Христиною дав інтерв'ю і спростував дану інформацію. Ведучий "Холостяка" сказав, що у них, як і у всіх людей, є сварки і конфлікти. Гриша дуже болісно переживають новини про розставання зіркових пар, тому щосили намагається зберегти сім'ю.

"Війна - це божевільне випробування. У нас іноді теж бувають моменти, коли емоційно складно, накипаємо, ми переходимо на підвищені тони, можемо з'ясовувати стосунки. Але потім заспокоюємося, всім зараз складно", - сказав Решетнік у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Христина додала, що в соціальних мережах у них все ж ідеальна сім'я, оскільки вона не вважає доречним демонструвати якийсь негатив в блозі.

Відео дня

"Instagram - це якісь уривки, робочі моменти. У момент, коли ми сваримося, я ж не буду знімати і розповідати", - прокоментувала Христина Решетнік.

Родина Решетників розповіла, що вони не виїхали за кордон, щоб їм не доводилося надовго розлучатися.

"Після року війни в Україні під ракетами, сиренами, без світла, на високому поверсі, з трьома дітьми, нам вже нічого не страшно", - резюмувала Христина Решетнік.

Нагадаємо, Решетник розповів, хто стане новим "Холостяком".

Вас також можуть зацікавити новини: