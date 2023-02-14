Глядачі вже не хочуть бачити у "Холостяку" принців, їм потрібен зовсім інший головний герой.

Ведучий романтичного реаліті "Холостяк" Григорій Решетнік розповів, хто стане новим героєм шоу. Він зазначив, що команда проекту враховує побажання глядачів.

Решетнік пояснив, що на "Холостяка" обирають того хлопця, якого хочуть бачити люди. Спочатку це був "принц", проте згодом вподобання глядачів змінилися.

"Так, був період, коли це був принц. А потім у четвертому сезоні, це був 2014 рік, у нас з’явився перший український Холостяк - львів’янин Костянтин Євтушенко, який одразу підкорив усю жіночу аудиторію не бізнесом, а чудовою українською мовою. За ним був футболіст Сергій Мельник – і люди нам писали: "А хто це, ніколи не чула про такого, що - не знайшли когось більш відомого?". А потім був Нікіта Добринін, якого серед інших претендентів обрали саме наші глядачі", - пояснив в інтерв'ю для "КП" Решетнік.

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Нині ж ідеальним героєм реаліті має бути точно не принц. На тлі повномасштабної війни українці хочуть бачити зовсім не такого "холостяка".

"Зараз ми також бачимо зміни у сприйнятті глядачами головних героїв. Ідеальний образ українського чоловіка – вже точно не принц. Тепер найбажаніший "холостяк" для них - український військовий, який захищає нас кожного дня. Ми чуємо цей запит, і він відгукується з нашим внутрішнім бажанням стосовно того, яким би нам хотілося бачити наступний сезон", - додав Решетнік.

Він також розповів, що нові сезони "Холостячки" та "Холостяка" вже плануються. За словами Решетника, претенденти на участь у реаліті можуть заповнювати анкети навіть зараз.

"Мріємо, щоб якомога швидше настала наша перемога над ворогом, щоб почати роботу над новою історією, адже виробництво саме цих проєктів дуже залежить від ситуації в країні", - резюмував Решетнік.

Нагадаємо, раніше він назвав можливого головного героя шоу "Холостяк 13". Тоді Решетнік натякав, що це буде спортсмен.

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