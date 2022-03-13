Євген Синельников був у заручниках у окупантів.

Ведучий Євген Синельников розповів Славі Дьоміну, що йому довелося пережити в окупованій російськими військовими Бучі.

У програмі "Слава+" він розповів, що російські військові, які окупували його будинок, впізнавали його і вимагали дати автограф.

"Так, мене впізнали, говорили: "О-о," Орел і решка", а дай нам автограф". А тому, що в будинку було темно, я пишу йому автограф і він підходить до мене з автоматом, наводить дуло і включає у себе підсвічування. Вибачте, це п**дець. Не дай Бог кому це пережити", - сказав Синельников.

Синельников з жахом згадує початок війни, коли 24 лютого в незалежну Україну агресивно вторглася РФ. За його словами, йому було дуже страшно, коли в перший день літали винищувачі і літаки. А потім він почав боятися авіації, тому що ці звуки були найстрашніші.

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