Журналіст розповів про розбомблені житлові будинки і трупи на вулицях.

Тревел-блогер, ведучий шоу "Орел і Решка" Женя Синельников після полону окупантів у тимчасово окупованій Бучі емоційно звернувся до українців та окремо – до росіян.

Синельников повідомив, що йому та малолітньому сину вдалося живими покинути місто. Понад тиждень він з сином були у заручниках російських загарбників під Києвом.

"Привіт, ми живі, все добре… Все добре, наскільки це можливо. Ми вирвалися. Ці два тижні – це було справжнє пекло. Авіація, кадирівці, артилерія… Зустріч з ворогом у своєму будинку віч-на-віч", - поділився журналіст.

Блогера шокували місцеві краєвиди після того, як у місто прийшли "визволителі".

"Ви всі знаєте, як я люблю нашу країну, як я багато подорожував. І завжди, коли я подорожував, я казав своїй дитині: сину, дивись туди, дивись сюди – ось красиво, ось красиво. Цього разу ми вперше їхали по "зеленому коридору" через Гостомель і Бучу і я казав: сину, заплющ очі… Це навіть для дорослої психіки дуже важко: згорілі багатоповерхіки, зруйновано все… Тіла, які лежать", - поділився Синельников.

Водночас він сказав, що був вражений єдністю українців.

"Як підтримують один одного, як просто на трасі роздають гарячу їжу… Як психологічно розраджують один одного люди. Це саме те, чим ми переможемо. Вони воюють з Україною, а переможуть українці", - підкреслив блогер.

Окремо Синельников російською звернувся до російською аудиторією, жорстко висміявши їхній страх перед режимом.

"Розмовлятиму російською, щоб в ерефії зрозуміли. Ну що, "російські друзі".. Фу… як це вульгарно! Ну що, росіяни, вже починаєте розуміти, що Україна і Росія – це не одна країна, і росіяни з українцями – це не один народ?! Тому що українці – вільні. У нашому гімні ми співаємо: "За нашу свободу ми і душу, і тіло покладемо". А ви – терпили, ви – раби. Проте якщо раніше вам за ваше рабство хоч платили гарні гроші, то зараз і машини закінчаться, і гроші закінчаться. Ви так і залишитеся рабами, а ми вистоїмо. Україна вистоїть", - наголосив Синельников.

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