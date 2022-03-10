Понад тиждень він разом з 9-річним сином був у заручниках у окупантів.

Сьогодні телеведучий Антон Птушкін повідомив, що його друг і колега, ведучий тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельников таки вибрався з Бучі, яку окупували російські військові.

"Женя Синельников живий і евакуювався сьогодні разом з сім'єю. Його сусіди загинули", - написав Птушкін після того, як зв'язався з Синельниковим.

Хоча сам Євген поки ще не виходив на зв'язок зі своїми підписниками.

Нагадаємо, раніше Алан Бадоєв повідомив, що Женя Синельников разом з 9-річним сином потрапив у заручники до окупантів.

Хто такий Євген Синельников

Євген Синельников - український телеведучий і режисер, більш відомий як режисер-постановник і один з ведучих програми про подорожі "Орел і решка" на телеканалах "Інтер" і "П'ятниця!". Ведучий передачі "Вдома краще" на YouTube.

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