Євген Синельников не може вибратися з Бучі.

Ведучий шоу "Орел і решка" Євген Синельников разом зі своєю сім'єю зараз знаходиться в Бучі. Він хотів вирватися з міста, де вже 15 день тривають моторошні обстріли, але російські окупанти нікого не випускають.

Так, Синельников і його 9-річний син стали заручниками російських військових. Про це розповів режисер Алан Бадоєв, якому вдалося зв'язатися з Євгеном.

"Головний режисер і ведучий "Орла і Решки" Євген Синельников зі своїм маленьким сином, з родичами і як мінімум ще п'ятьма дітьми знаходиться в оточенні російських солдатів в Бучі! Їх не випускають і не дають гуманітарний коридор", – написав Алан Бадоєв в Instagram.

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