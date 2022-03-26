Олексій Суханов поповнив ряди тероборони.

Відомий ведучий Олексій Суханов, який вів шоу "Говорить Україна", став на захист України. Примітно, що український паспорт чоловік отримав тільки два місяці тому - до цього він мав російське громадянство.

Про рішення Суханова піти в територіальну оборону повідомляється на сторінці шоу "Говорить Україна" в Instagram.

Відомо, що журналіст до 2014 року жив і працював у Росії. Проте події 2014 року змусили його покинути батьківщину. Для подальшого життя він вибрав Україну, адже "гордий жити в одній країні з мужніми і незалежними людьми".

Телеведучий повідомив, що вже написав заяву, підписав контракт зі Збройними силами і очікує подальших вказівок.

"Україна сьогодні є символом не тільки честі, а й мужньої боротьби за своє майбутнє. За право на вільний вибір, якою буде Україна, куди буде рухатися, і як буде жити. Мені хочеться, щоб кожен з нас дивлячись на те, що робить український народ, як він відчайдушно бореться за своє право, запитав себе: а на скільки здатні бути мужніми і принциповими ми?

Не просто так гинуть наші солдати, добровольці, все заради того, щоб кожен з нас раз і назавжди зрозумів, наскільки важлива свобода, незалежність, принципова позиція і відстоювання її, від найменших деталей до важливих державних моментів. Заради цього і гинуть, на жаль, не тільки солдати, а й мирне населення, в тому числі і діти", - зазначив Суханов.

Додамо, що раніше Олексій Суханов працював на таких каналах РФ як "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ і в декількох інших виданнях. Останні майже 10 років був ведучим шоу "Говорить Україна".

Нагадаємо, українські зірки з плакатами заспівали гімн на підтримку нашого народу. У відеоролику артисти співають гімн і тримають в руках заклики зупинити війну, підтримувати українських військових, які героїчно тримають оборону.

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