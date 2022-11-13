Пара разом відпочивала в кафе.

Українська ведуча Яніна Соколова вперше зізналася, що розлучилася з чоловіком, банкіром Володимиром Литвином. Довгий час вона приховувала це від шанувальників, але зважилася таки розповісти після того, як у неї запитали, які чоловіки їй подобаються.

На своєму YouTube-каналі зірка розповіла, що їй подобаються чесні, сміливі, порядні чоловіки, з почуттям гумору, на яких можна покластися, у яких слова збігаються з діями. Для неї дуже важливо, щоб чоловік був надійним.

Також у неї поцікавилися, як її чоловік реагує на те, що їй подобаються інші. На що Соколова відповіла: "Я розлучена з чоловіком. Тому, думаю, він знає, що мені подобаються чоловіки".

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Пізніше вона оприлюднила в Instagram фото з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, який з початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав ЗСУ. На знімку видно, що вони сидять в кафе і обіймаються.

"Люблю коли ти вмикаєш свєт і говориш прівєт", - підписала фото Яніна.

Разом Соколова і Хливнюк чи ні - поки невідомо. Вони ніяк не коментують свої стосунки.

Яніна Соколова: особисте життя

30 травня 2010 року Соколова вийшла заміж за банкіра Володимира Литвина. У подружжя є двоє синів - Микола і Мирон. У листопаді 2022 року стало відомо, що пара розлучена. Коли саме вони розлучилися - невідомо.

Нагадаємо, раніше Дантес відреагував на роман Дорофєєвої і Кацуріна.

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