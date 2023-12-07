Його фавориткою стала молода виконавиця.

Відомий український ведучий Олег Борисов назвав ім'я виконавиці, яка, на його думку, заслуговує на перше місце в списку найкращих артисток України в 2023 році.

Для нього прикладом побудови кар'єри є співачка Skylerr. В ефірі каналу "Дім" він сказав, що спочатку дівчина "вистрілила" за допомогою хіта "Вечорниці", а зараз вона, не зменшуючи темп, продовжує максимально розвиватися і створювати музику.

"Я підписаний на неї скрізь. У неї корпоративи, спів, вихід нових чуттєвих пісень. Для мене це приклад того, що вона ще недавно була студенткою, а зараз у тебе все розплановано і за тебе б'ються на івентах", - сказав Борисов.

Його співрозмовник, ведучий Мішель Сайкалі погодився з тим, що Skylerr - молодець, проте він вважає, що звання найкращої співачки заслуговує і Анна Трінчер.

"Вона і до війни працювала, розвивалася, писала класну музику. Я можу багатьох молодих виконавців назвати, які мені подобаються", - сказав Мішель.

Нагадаємо, раніше українська співачка Skylerr в інтерв'ю УНІАН розповіла, як зважилася піти на Нацвідбір на Євробачення-2024, який головний меседж буде нести світу, а також про те, як їй вдалося стати мегапопулярною під час війни і чи багато у неї шанувальників.

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