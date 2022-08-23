Це потрібно було для ролі.

Український режисер Наталія Ворожбит розповіла, як Руслана Писанка для ролі у фільмі "Демони" обрізала своє розкішне волосся. Щоб ніхто нічого не дізнався, Руслана приходила і вела ефіри програми "Твій день" на 1+1 в перуці. Даною інформацією Ворожбит поділилася у програмі "Сніданок з 1+1".

"У мене героїня в кадрі стриже волосся. Персонаж на зло своєму чоловікові стриже своє волосся. І я Русі навіть боялася це запропонувати, думала про перуку, що ми будемо робити... І вона сама запропонувала підстригтися в кадрі. У неї розкішне волосся було!",- згадала Наталія Ворожбит.

Ведучий "Сніданок з 1+1" Єгор Гордєєв зазначив, що колеги Писанки про це знали.

"Вона дзвонила і говорила: "Я не знаю, як вам про це сказати, але мені для ролі дуже потрібно", - сказав Єгор.

Нагадаємо, чоловік Руслани Писанки згадав, як померла його теща.

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