Прощання з Русланою Писанкою та її мамою відбудеться 21 серпня у Спасо-Преображенському соборі.

Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков за день до церемонії прощання з його покійною дружиною відвідав програму "Сніданок з 1+1". Там він згадав про те, якою Руся була у стосунках, як вони разом проводили час. Також він зазначив, що 21 серпня в Спасо-Преображенському соборі відбудеться прощання не тільки з нею, але і з її мамою, яка теж померла від раку під час війни.

Ісаков згадав, як після повномасштабного вторгнення вони разом виїжджали з Києва.

"Коли ми тікали від війни, моя теща вже була хвора. У неї була четверта стадія раку. Руся дуже нервувала. Ми їхали, тому що на блок-посту мені сказали, що колона (військових, - ред) сьогодні повинна буде йти через наше село. Через 10 хвилин я буквально закидав в машину по черзі Руслану, потім Діну Василівну, потім цю інвалідну коляску, ходунки, тарілочку холодцю з холодильника в дорогу. Три дні ми добиралися до Західної України. Зупинок було багато, ночували у друзів. Дорогою ми вирішили, що Руслані потрібно їхати за кордон. Тим більше з її ногою, слабкістю і нервами потрібно їхати і лікуватися. Перед поїздкою днів за п'ять я в підвалі знімав ці шви після перелому. І я розумів, що без кваліфікованої допомоги я не зможу далі її лікувати", - згадав ігор Ісаков.

"Там була довга історія з усім. Але ми вирішили повертатися додому. Можна сказати, що я її і не довіз додому, тому що вона вже втратила свідомість в машині і не прийшла в себе. Ще десь днів п'ять-шість вона була вдома і пішла...", - додав чоловік Руслани Писанки.

Нагадаємо, вдівець Писанки повернувся в Україну і показав зворушливе фото.

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