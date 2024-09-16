На 30 років молодша обраниця актора вагітна первістком.

Відомий французький актор і продюсер, зірка фільму "Дванадцять друзів Оушена" Венсан Кассель вчетверте стане батьком. Його молода обраниця – 27-річна модель Нара Баптиста вагітна.

Радісну звістку у своєму Instagram повідомила кохана знаменитості. Дівчина поділилася кадрами у новому статусі. На камеру вона позувала у довгій чорній сукні, а під обтислим вбранням добре помітний округлий животик.

Баптиста не стала приховувати новину про майбутнє поповнення в родині, проте її коханий поки що не розповідав про це у соцмережах. Модель поки що не розкриває термін вагітності та стать дитини.

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"Мама чекає на тебе", – написала під фото Баптиста.

Як відомо, 57-річний Кассель закрутив роман з Нарою у 2023 році. Вперше про свої стосунки вони оголосили у вересні минулого року. До слова, для моделі ця дитина буде первістком. Водночас у Венсана вже є троє дітей. У шлюбі з першою дружиною – акторкою Монікою Белуччі – в них народилося двоє доньок Дева та Леоні. У другому шлюбі з моделлю Тіною Кунакі в нього також народилася донька.

Що відомо про Касселя

Актор став відомим завдяки ролям у різноманітних жанрах — від кримінальних драм до екшн-фільмів і артхаусу. Його акторська кар'єра почалася в 1990-х роках, але найбільший прорив відбувся з фільмом "Ненависть".

Кассель часто грає антагоністів і харизматичних, але складних персонажів. Серед його найбільш відомих фільмів, у яких він зіграв, це "Доберман", "Братство вовка", "Чорний лебідь", "Дванадцять друзів Оушена".

Нагадаємо, раніше Венсан Кассель розлучився з Тіною Кунакі. Пара була у шлюбі 5 років.

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