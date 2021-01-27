Вероніка Бєлік порадувала шанувальників черговим знімком.

Польська фітнес-модель Вероніка Бєлік опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в нюдовому роздільному купальнику, який ідеально підкреслює її фігуру. Варто відзначити, що Вероніка, як і більшість зірок, вирушила на відпочинок на Мальдіви.

Менше ніж за півгодини фото набрало понад 16 тисяч лайків. Це і не дивно, адже дівчина виглядає приголомшливо.

Хто така Вероніка Бєлік:

Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків

Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом

Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance

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Автор: Діана Могилєвич