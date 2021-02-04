Вероніка Бєлік часто демонструє свої форми.

Популярна модель Вероніка Бєлік опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото дівчина позує в мікробікіні синього кольору. Цікаво, що суміжний купальник виконаний із завищеною посадкою, тому він не прикриває всю зону бікіні. Також він ідеально підкреслює декольте.

За день фото набрало понад 110 тисяч лайків. Всього за Веронікою стежать більше трьох мільйонів людей в соціальній мережі.

Хто така Вероніка Бєлік:

Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків

Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом

Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance

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Автор: Діана Могилєвич