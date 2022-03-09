Актриса закликала світ допомагати українським жінкам.

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон звернулася до українок. Зірка серіалу "Друзі" підтримала нашу країну і закликала світ допомагати їй, адже зараз тут йде війна, яку розв'язала Росія.

На своїй сторінці в Instagram Еністон зазначила, що українки зараз героїчно борються за свою країну і народ. Вони борються як солдати, як матері, як організатори, як помічниці для біженців, як протестувальники, як журналісти.

"Ви неймовірні і весь світ за вами. Я знаю, що важко зрозуміти, як найкраще підтримати, тому я залишаю посилання на деякі ресурси та способи приєднатися до підтримки цих жінок через пожертвування...",- написала актриса.

Еністон привітала жінок України з Міжнародним днем боротьби за їхні права, який відзначається 8 березня. Зірка захопилася українками і прикріпила до свого посту зворушливі фото, на яких можна побачити героїзм і силу мешканок нашої країни.

Нагадаємо, Еністон вже не вперше висловлює свою підтримку Україні на тлі війни, яку почала РФ. Раніше вона приєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям.

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