Голлівудська актриса також приєдналася до збору коштів для українських біженців.

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон приєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям.

Так, в Instagram Еністон опублікувала в сторіс фото з українською матір'ю і дитиною, які сідають в поїзд.

Зірка повідомила, що приєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям, які рятуються від війни після російського вторгнення.

"Спасибі ... і зроблено", - написала Еністон, повідомивши, що перерахувала гроші для українських біженців.

Зазначимо, що на сторінку Еністон в Instagram підписано 39,9 млн користувачів.

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