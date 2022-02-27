Дженніфер Еністон / REUTERS
Голлівудська актриса Дженніфер Еністон приєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям.
Так, в Instagram Еністон опублікувала в сторіс фото з українською матір'ю і дитиною, які сідають в поїзд.
Зірка повідомила, що приєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям, які рятуються від війни після російського вторгнення.
"Спасибі ... і зроблено", - написала Еністон, повідомивши, що перерахувала гроші для українських біженців.
Зазначимо, що на сторінку Еністон в Instagram підписано 39,9 млн користувачів.