Пара була разом 16 років.

Відомий український ведучий та гуморист Андрій Бєдняков розлучається з дружиною Анастасією Короткою. Про це він повідомив в своєму Instagram.

Що стало причиною завершення їхніх стосунків - Бєдняков не зазначив, але наголосив, що вдячний Анастасії за роки разом.

"Це була неймовірна подорож. Подорож в 16 років, але, рано чи пізно, будь-яка подорож закінчується. Ми намагались. Чесно! Я буду завжди тобі вдячний! І це щира правда. Вдячний за той перший поцілунок на ескалаторі станції метро "Майдан Незалежності". За тримання за руку та прослуховування пісні по дорозі із Києва до Маріуполя. За любов до моєї мами та родини. За Київ. За мотивацію. За помилки. За величезну віру в мене. Постійну віру! Ми всього досягли самі. Ні в кого не вкрали. Ні в кого не просили. Ми зробили це разом! І за це я вдячний тобі. Ох, скільки всього було. Нам є що згадати, Коротка, Ми дуже класно провели час", - написав Андрій та опублікував спільне фото.

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Ведучий також подякував Анастасії за двох спільних дітей і наголосив, що не збирається змінювати своє ставлення до екскоханої.

"Я сильно тебе поважаю і ціную. Я дуже хочу, щоб ти була щаслива. Ти це знаєш, тож будь нею! Знай - я завжди поруч! Пробач за все погане. Вибач, що не змогли".

До слова, пара була 16 років у стосунках, з яких 10 – у шлюбі. Вони мають двох спільних дітей: доньку Ксенію та сина Остапа. З початку війни Анастасія разом з дітьми перебувають в США.

Нагадаємо, раніше 8–річна донька Бєднякова сама приїхала до України зі США.

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