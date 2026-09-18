Вийшов трейлер нового екшен-трилера Ґая Річі з Гопкінсом і Камбербетчем (відео)

Прем'єра фільму запланована на лютий 2027 року.

Вийшов український трейлер нового кримінального трилера з елементами чорної комедії знаменитого режисера Ґая Річі "Дружина і пес" (Wife and Dog) із зірковим акторським складом. У фільмі знялися Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс.

"Нестримна жадібність родини Фербенк та їхнього оточення штовхає на зраду й вбивство в боротьбі за спадщину", – йдеться в описі до оригінального трейлера.

Відомо, що прем’єра картини запланована на лютий 2027 року.

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Окрім Гопкінса та Камбербетча, у фільмі знялися Падді Консідайн, Космо Джарвіс, Піп Торренс та інші.

"Дружина і пес": що відомо про сюжет

За сюжетом фільму "Дружина і пес" впливовий аристократ Малкольм Фербанк вирішує відійти від справ і передати свою величезну імперію дітям. Однак йому доведеться обирати між дочкою Флоренс, яка довгі роки була його правою рукою, та сином Гідеоном, який нещодавно вийшов із в’язниці.

Рішення батька призводить до справжньої сімейної війни. Гідеон клянеться помститися сестрі, а Флоренс, не бажаючи ставати легкою мішенню, наймає своїм охоронцем свого конюха Шона. За непримітним і спокійним чоловіком ховається небезпечне минуле: колись він був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.

Фільм розповідає про боротьбу за спадщину та владу, сімейні таємниці, помсту та кримінальне минуле, від якого неможливо просто так позбутися.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Україна висунула на "Оскар" фільм "Сліди".

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