Пріміна продовжує отримувати повідомлення від росЗМІ, які хочуть запросити до себе на зйомки Тодоренко.

Українська піарниця Катерина Пріміна, яка раніше співпрацювала з Регіною Тодоренко, потролила співачку-зрадницю, яка продовжує жити в країні-агресорці та зберігати мовчанку.

Катерина достойно відповіла росіянам, які досі звертаються до неї щодо співпраці з Тодоренко. Схоже, їх не турбує те, що в Україні протягом тривалого часу точиться війна.

Так, нещодавно Тодоренко запросили на шоу "Звезды сошлись" про "красивих та розумних жінок" російського шоу-бізнесу. Щоправда, її колишня піарниця не зрозуміла, до чого тут Регіна.

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"Вітаю. Якщо у вас тема про красунь, доброту та інтелект, то не зовсім розумію, до чого тут Регіна Тодоренко. Але ви завжди можете зв'язатися з нею напряму за номером телефону…" – відповіла Катерина.

Пріміна спеціально вказала номер телефону, але не Тодоренко, а ритуальної компанії "Вічна памʼять" у місті Тверь.

Цікаво, що інший російський пропагандист захотів "інформаційної підтримки" фільму про єдність росіян. Йому піарниця з України відповіла, що надішле цей реліз СБУ та на сайт "Миротворець".

Чим відома Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко прославилася завдяки участі в групі Real O, а також зйомкам в шоу "Орел і решка". Однак слави в Україні їй було мало, тому вона переїхала до Росії.

З початку повномасштабного вторгнення вона мовчить про злочини російських окупантів. За це у вересні 2022 року вона потрапила під санкції України, поряд зі співачками Таїсією Повалій, Ані Лорак та Анною Сєдоковою.

Додамо, що нещодавно знайомі Регіни Тодоренко заявили, що її б'є чоловік.

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