Українська піарниця Катерина Пріміна, яка раніше співпрацювала з Регіною Тодоренко, потролила співачку-зрадницю, яка продовжує жити в країні-агресорці та зберігати мовчанку.
Катерина достойно відповіла росіянам, які досі звертаються до неї щодо співпраці з Тодоренко. Схоже, їх не турбує те, що в Україні протягом тривалого часу точиться війна.
Так, нещодавно Тодоренко запросили на шоу "Звезды сошлись" про "красивих та розумних жінок" російського шоу-бізнесу. Щоправда, її колишня піарниця не зрозуміла, до чого тут Регіна.
"Вітаю. Якщо у вас тема про красунь, доброту та інтелект, то не зовсім розумію, до чого тут Регіна Тодоренко. Але ви завжди можете зв'язатися з нею напряму за номером телефону…" – відповіла Катерина.
Пріміна спеціально вказала номер телефону, але не Тодоренко, а ритуальної компанії "Вічна памʼять" у місті Тверь.
Цікаво, що інший російський пропагандист захотів "інформаційної підтримки" фільму про єдність росіян. Йому піарниця з України відповіла, що надішле цей реліз СБУ та на сайт "Миротворець".
Чим відома Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко прославилася завдяки участі в групі Real O, а також зйомкам в шоу "Орел і решка". Однак слави в Україні їй було мало, тому вона переїхала до Росії.
З початку повномасштабного вторгнення вона мовчить про злочини російських окупантів. За це у вересні 2022 року вона потрапила під санкції України, поряд зі співачками Таїсією Повалій, Ані Лорак та Анною Сєдоковою.
Додамо, що нещодавно знайомі Регіни Тодоренко заявили, що її б'є чоловік.