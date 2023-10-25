Подейкують, що у них проблеми через фінансові труднощі.

Опальна співачка Регіна Тодоренко вже п'ять років одружена з російським артистом Владом Топаловим. В Instagram вона показує красиву картинку, проте як кажуть близькі до неї люди, вона - жертва домашнього насильства.

Як розповіли люди з оточення Тодоренко в коментарі "Обозреватель", у Тодоренко і Топалова часто виникають конфлікти. Після народження другої дитини музикант і зовсім пустився у всі тяжкі і підсів на наркотики.

Водночас він втратив свою популярність. Гроші в будинок приносить тільки Тодоренко. Це ще одна причина, чому у пари виникають сварки.

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"Подейкують про фізичне насильство в сім'ї, яке, мовляв, обумовлено фінансовими труднощами. Регіна Тодоренко зараз працює над кількома масштабними проектами, в той час як її чоловік, як стверджується, гроші в сімейний бюджет не вкладає, а тільки витрачає", - цитує слова співрозмовника "Обозреватель".

Варто відзначити, що раніше Тодоренко говорила і про те, що намагається не обговорювати з чоловіком війну в Україні, тому що у них різні політичні погляди. Вона хотіла зберегти сім'ю за рахунок зради рідної країни.

Чим відома Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко прославилася завдяки участі в групі Real O, а також зйомкам в шоу "Орел і решка". Однак слави в Україні їй було мало, тому вона переїхала до Росії.

З початку повномасштабного вторгнення вона мовчить про злочини російських окупантів. За це у вересні 2022 року вона потрапила під санкції України, поряд зі співачками Таїсією Повалій, Ані Лорак та Анною Сєдоковою.

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