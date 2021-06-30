Російський режисер, дизайнер та продюсер співачки МакSим, Алсу та гурту "Сплін" Вадим Шатров помер 29 червня, у вівторок. Причиною смерті Шатрова став коронавірус. Йому було 45 років.
Про втрату чоловіка повідомила у Facebook його дружина Жанна Карабаєва.
Режисер та продюсер хворів на COVID-19 і був госпіталізований. 22 червня Шатров повідомив про це у своєму Facebook.
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«Панове, поспішаю повідомити, що перебуваю зараз на самій передовій боротьби між життям і смертю, без більшої частини легенів і в цілому у придавленому стані», - говорив він.
Останніми днями він активно вів соціальні мережі, де повідомляв про свій стан. Вадим Шатров в дописах розповідав, що погано почувається й дихає через кисневу маску. В останній публікації чоловік написав: "А я обираю життя".
Дружина Вадима Шатрова розгублена після втрати чоловіка. Вона сама хворіє на коронавірус та зараз лікується від пневмонії. Карабаєва зізналась, що легені Шатрова були вражені на 55%.
"Сьогодні під ранок помер мій чоловік Вадим. Друзі, я перебуваю в незрозумілій для мене ситуації. Ковід прийшов у мою сім'ю і забрав у нас із Софі Вадима! Я жодного разу в житті не була в такій ситуації", – написала жінка.
Хто такий Вадим Шатров: довідка УНІАН
Вадим Шатров народився 5 березня 1976 року. Він був режисером і продюсером здебільшого російських музикантів. Шатров допомагав знімати кліпи Дмитру Малікову, співачці МакSим, гуртам Animal Джаz, Anacondaz.
Остання робота чоловіка – кліп "Спасибо" для МакSим.
Нагадаємо, наразі співачка МакSим також бореться із коронавірусом. За останніми даними МакSим знаходиться в штучній комі, у неї уражено понад 80% легень.
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