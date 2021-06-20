Про те, що МакЅим потрапила до лікарні, стало відомо 16 червня.

Госпіталізована з 40-відсотковим ураженням легенів російська співачка МакЅим досі перебуває в штучній комі.

Про хід лікування виконавиці телеканалу "Звезда" розповіла піар-менеджер артистки Яна Богушевська.

Читайте такожСпівачку МакЅим ввели в кому: стало відомо про стан 38-річної зірки"Її оснащують киснем зараз. Знижують відсоток ураження. Легені промивають", - уточнила вона.

Як пише Super, МакЅим пробуде в штучній комі близько 3-4 днів.

"ШВЛ - це не вирок. Коли збільшилося зараження й організм погано реагував на терапію, відповідно, лікарем було прийнято рішення ввести її в медикаментозний сон для більш ефективного прочищення легенів. Вона молода, міцна — прогнози позитивні. Скільки вона буде без свідомості, поки не відомо. Зазвичай це 3-4 дні", - пише видання.

МакЅим госпіталізували: що відомо

Раніше в Instagram співачка писала, що здала тест на коронавірус, він виявився негативним. Але стан виконавиці погіршувався, не падала температура, її госпіталізували й виявили ураження легень від 40%.

19 червня представник співачки розповів, що її ввели в штучну кому "для більш ефективного лікування".

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Автор: Ольга Робейко