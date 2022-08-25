Ще в 1998 році Скрябін говорив про те, що хоче бачити Україну незалежною.

Український музикант Андрій Кузьма, життя якого в 2015 році забрала аварія, досі в серцях українців. Він був справжнім патріотом своєї країни, тому багато хто зараз думає про те, щоб він сказав в період повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, в мережі з'явилося відео, зроблене ще в 1998 році. У кадрі молодий Скрябін говорив про перший рік незалежності нашої країни. Видно, що він дуже переживав, аж до того, що у нього тряслися ноги.

"Пам'ятаю, в найперший День Незалежності у мене ноги тремтіли від страху, чи триватиме все це довго... А зараз вже сьомий. Дасть Бог буде восьмий, дев'ятий, сотий, сто сьомий. І дай Бог, щоб люди в цій країні почувалися як вдома, комфортно. Щоб вони не тікали з цієї країни. І я думаю, тоді вона буде мати настільки багато сил, що розквітне так, як повинна цвісти", – сказав тоді Кузьма.

Нагадаємо, раніше мама покійного Скрябіна зізналася, чи хоче повторного розслідування загибелі сина. Ольга Михайлівна переконана, що справжні винуватці будуть покарані.

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