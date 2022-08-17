Ольга Михайлівна переконана, що справжні винуватці будуть покарані.

17 серпня 2022 року Кузьмі Скрябіну могло б виповнитися 54 роки. На честь цього його мама Ольга Михайлівна Кузьменко дала інтерв'ю Славі Дьоміну, де висловила свою позицію щодо розслідування катастрофи.

"Ви говорите, що Андрій багато говорив про чинну владу того часу, про м*скалів, і т.д. Зараз нова влада. Зараз цю кримінальну справу можна підняти і відновити слідство. Ви б хотіли цього?", - запитав Слава Дьомін.

"Ні", - категорично відповіла жінка. Далі вона пояснила свою позицію.

"Той, хто це зробив, до сьомого коліна буде розплачуватися. Він, його діти, онуки, правнуки, праправнуки і так далі. Зараз я не хочу вершити над ним суд. Я не знаю, хто це був. Можуть зараз підставити когось, можуть засудити не того. Якби якась зачіпка була, а так зачіпки ніякої немає, і я нікого не можу звинуватити. Але народ ніколи не помиляється. А приблизно мільйон людей стверджує, що це не була просто ДТП. Але чи домоглася чогось мама Гонгадзе (журналіста Георгія Гонгадзе вбили в 2000 році, - ред)? При цьому, були названі фігуранти справи. А вона, бідна, ходила і до одних, і до других. А її просто скрізь футболили. Так вона шукала сина, шукала ту красиву голову того красивого чоловіка. Я думаю, що вона в душі побажала того ж їм усім (вбивцям, - ред), чого і я бажаю зараз. І того ж зараз кожна мама України бажає вороженькам -щоб "згинули, як роса на сонці", - сказала Ольга Михайлівна Кузьменко.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Скрябін загинув в автокатастрофі. На даний момент розслідування обставин ДТП завершено, офіційно - Кузьма перевищив швидкість. Багато фанатів вважають, що аварію, яка забрала життя співака, могли підлаштувати через його різкі висловлювання у бік чинної на той момент влади.

Також УНІАН писав, що мережу зворушив кавер на пісню Скрябіна "Люди, як кораблі".

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