Соловйов закликав Пугачову висловитися про війну в Україні.

Російський пропагандист Володимир Соловйов в рамках своєї авторської програми звернувся до співачки Алли Пугачової, яка в перші дні вторгнення РФ в Україну разом з сім'єю поїхала до Ізраїлю.

Соловйов вирішив звернутися до Примадонни після того, як Максим Галкін на концерті в Ізраїлі висміяв його і Ольгу Скабєєву. Тоді з Галкіна зробили ворога Росії. Він поспішив виправдатися і заявив, що дуже любить свою країну, але пропагандистів і корупціонерів як висміював, так і буде продовжувати це робити.

Звичайно, за шоумена заступилася його впливова дружина. Примадонна вперше відреагувала на заяву Галкіна. В результаті вирішив висловитися і Соловйов з цього приводу.

"Я звертаюся до Алли Борисівни, яку дуже поважаю: Алло Борисівно, не можна погрожувати правдою. Тому що подумають, що ви весь цей час мовчали і брехали. Відкрийте рот і скажіть, Алло Борисівно, правду", - заявив Соловйов.

Нагадаємо, раніше Алла Пугачова "закрила роти" всім критикам своєї сім'ї.

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