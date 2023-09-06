Зірка серіалів про підлітків виїхала з України на тлі війни, вона мешкає в Англії.

Відома українка актриса Тая Щурук, яка грала у серіалах "Перші ластівки", а також "Київ вдень та вночі", відверто розповіла про життя та роботу за кордоном. Вона виїхала до Англії, там їй довелося працювати навіть у будинку для престарілих.

"Я знайшла собі агента, ходила на майстер-класи. Туди-сюди, я знайшла роботу. Спочатку я викладала діткам акторську майстерність... Потім пішла працювати в будинок престарілих... Міняла підгузки, годувала там їх, розносила чайочки, спілкувалася", - зізналася Щурук в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Актриса визнала, що їй було важко шукати роботу, адже вона не мала ніякого досвіду. Тому вона не відмовлялася від вакансій, на яких їй пропонували важкий труд або невелику зарплату.

"В мене немає абсолютно ніякого досвіду в тому, щоб працювати на інших роботах. Тому в мене вибір був невеликий, куди мені піти. Бо там всюди треба досвід... Важко знайти роботу взагалі... Я записувала проби на Netflix, записувала проби там на Apple TV", - зазначила артистка.

Також Щурук розповіла, що працювала у барі. Спочатку вона збирала посуд, а потім навчилася робити коктейлі та почала займатися саме цим.

"Тарілки збирала або накривала на стіл. А потім мене поставили на бар і я вже працювала на барі. Тобто мене навчили готувати каву, робити коктейлі, мила стакани", - додала Щурук.

Чим відома Тая Щурук

Актрисі 24 роки, вона народилася та виросла у Києві. Щурук грала у серіалах "Київ вдень та вночі", "Перші ластівки" та "Лікар Ковальчук". Також актриса знімалася у фільмі "Морена" та грала у театрі.

На тлі повномасштабної війни РФ проти України Щурук виїхала до Англії. Вона декілька разів поверталася до Києва, проте працювала за кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини: