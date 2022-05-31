Таким вчинком Оксана Фандера висловила свою солідарність з Україною, де народилася.

Російська актриса Оксана Фандера на четвертий місяць після повномасштабного вторгнення РФ в Україну опублікувала фото великого українського прапора, який вивісила у себе на балконі.

В описі до знімка вона процитувала уривок вірша, присвяченого рідному місту. Дану публікацію Фандера зробила в Telegram-каналі.

"Мамі - місту О", - коротко написала Оксана.

Днями російська актриса у своєму блозі зазначила, що свобода - це не те, що дали, а те, що не можна відняти.

Зазначимо, Оксана Фандера - уродженка Одеси. У Москву дівчинка переїхала у віці 14-ти років, де вчилася і будувала свою кар'єру.

Нагадаємо, на російському радіо дві години крутили гімн України та "Ой, у лузі червона калина".

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