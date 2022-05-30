Росіяни насолоджувалися українськими антивоєнними піснями.

Російський журналіст Роман Супер у своєму Telegram-каналі повідомив, що на російському радіо кілька годин крутили українські антивоєнні пісні.

Він записав це на відео і пізніше розмістив його в своєму блозі.

"На трьох пітерських радіостанціях (Ретро ФМ, Дорожнє і Нове радіо) більше двох годин на репіті крутили українські та антивоєнні композиції. Відмінна акція", - підписав Роман відео.

Так, на російських радіо звучали гімн України, "Ой, у лузі червона калина" та інші антивоєнні пісні.

Нагадаємо, раніше Роман Супер оприлюднив відео з концерту гурту "Кіс-Кіс", на якому сотні людей скандували головне антивоєнне гасло.

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