Раніше в своїх піснях Монеточка регулярно розповідала про погане життя в РФ.

Відома російська співачка Монеточка (справжнє ім'я - Єлизавета Гирдимова, - ред), виступила на підтримку України. ЗМІ пишуть, що це сталося на концерті в Литві.

Зі сцени виконавиця сказала:

"Росія буде вільною, Слава Україні, живє Білорусь".

Глядачі подякували їй за це бурхливими оплесками. До слова, в цей момент на сцені вона стояла з біло-синьо-білим прапором - його в РФ та інших країнах використовують протестувальники проти повномасштабного вторгнення в Україну.

Хто така Монеточка

Російська співачка, композитор і автор пісень. Ще до 24 лютого 2022 року у своїй творчості вона розповідала про погане життя в Росії. Наприклад, ось текст однієї з її популярних композицій:

"Увы, статистика не врёт

Анкеты и кадастры

Плохие цифры, трудный год

Но я пою напрасно

Я на фольгу меняю ткань

На вебку клею пластырь

Куда ни плюнь, куда ни глянь

Сплошное государство

Седое в джинсах от кутюр

Абсурд, карикатура

Смешно... в стране мультикультур

Закончилась культура

И свет погас, и гроб готов

И мне клауд-грустно

В стране есенинских стихов

Закончилось искусство".

У своїх інтерв'ю Монеточка неодноразово говорила, що їй, як творчій особистості, важко розвиватися в Росії. Також вона неодноразово стикалася з неможливістю мати свободу слова, "з якою в Росії і до війни було погано, а тепер і поготів".

Після 24 лютого Монеточка покинула Росію, але продовжує виступати для своєї російськомовної публіки в інших країнах світу.

"Мені дуже хотілося відчувати свободу у своїх висловлюваннях. Думаю, це основна причина (від'їзду, - ред). В принципі, в попередні роки виходило зберігати баланс. Десь у пісні зашифрувати метафору про те, що ти насправді думаєш. І моя аудиторія завжди вміла читати ці метафори. Але зараз мені не хочеться ховати це за метафорами", - сказала Монеточка в одному зі своїх інтерв'ю.

Нагадаємо, в Росії створили "чорний список" своїх же артистів. Туди потрапила Монеточка.

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