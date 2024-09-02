Акторка вперше показала свого обранця.

Українська акторка театру і кіно, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Христина Федорак вперше вийшла заміж. Артистка показала свого чоловіка та розповіла про весілля.

У своєму Facebook Христина поділилася весільними кадрами, якими і повідомила про заміжжя. Федорак та її обранець зіграли весілля в українському стилі.

Зокрема, наречена обрала для себе сукню-вишиванку, а замість фати пов'язку на голову. В коханого акторки була лляна біла сорочка та класичні штани. Свято відбулося серед гір, просто неба, у вузькому колі людей. Серед запрошених були найрідніші люди молодят.

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На нових світлинах Федорак вперше показала свого обранця, але його ім'я розкривати не стала. У підписі до знімків артистка зазначила, що взяла прізвище чоловіка і тепер вона Христина Корчинська.

"Нарешті настав час викласти найголовнішу мить. Тепер офіційно - Христина Василівна Корчинська. Багато тепла і вдячності в душі. Дякую коханому, батькам, друзям, Богу", – написала зірка.

До слова, зараз Христина Федорак є акторкою столичного театру імені Івана Франка. Вона грає головну роль у виставі "Конотопська відьма".

Нагадаємо, раніше зірка серіалу "Кріпосна" Анастасія Нестеренко вийшла заміж за актора-воїна.

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