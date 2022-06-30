Катерина Тишкевич протягом восьми років боролася з головними болями, що виникають з незрозумілої причини.

Українська актриса Катерина Тишкевич, яка прославилася ролями в серіалах "Ніщо не трапляється двічі", "Чужий гріх", "Безсмертник", "Артистка", "Сьомий гість", "Все ще буде", "Зведені сестри" та інших повідомила про важку хворобу. Вісім років Катя боролася з головними болями, але лікарі не могли визначити їх природу.

Зараз, як повідомила Тишкевич в Instagram, на неї чакає діагностика і складне лікування в Європі. Ті рахунки, які Каті вже виставили в клініках, зірці не по кишені, тому вона просить допомоги у своїх шанувальників.

Колега Катерини, актриса Анастасія Цимбалару сказала, що Тишкевич вже не може встати з ліжка.

"За цей час були спробовані всі можливі методи обстеження в Україні і лікування як традиційною, так і нетрадиційною медициною, але, на жаль, результату це не дало. Зараз навіть минулі методи лікування (17 таблеток в день і постійні крапельниці) перестали працювати. Катя не встає з ліжка", - написала Цимбалару у своєму Facebook.

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