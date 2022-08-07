Mamarika врізалася в машину, що їхала попереду.

Українська співачка Mamarika потрапила в дорожньо-транспортну пригоду разом зі своїм маленьким сином.

На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, що врізалася в машину, яка їхала попереду. Виявляється, що під час руху водій різко загальмував, тому вона не встигла зреагувати і протаранила йому машину.

"Чомусь ми постійно натикаємося на такий стиль водіння, коли ніхто не включає поворотники і витворяє, що хоче", - розповіла співачка.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. При цьому її син злякався, але, благо, від удару його вберіг ремінь безпеки.

Нагадаємо, раніше Mamarika вперше показала обличчя однорічного сина Давида. Зазначимо, що виконавиця приховувала не тільки обличчя дитини, а й ім'я. Лише через місяць після народження хлопчика публіка дізналася, що зіркова мама вирішила назвати свого спадкоємця Давидом.

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