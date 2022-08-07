Співачка потрапила в аварію / instagram.com/mamarika_official

Українська співачка Mamarika потрапила в дорожньо-транспортну пригоду разом зі своїм маленьким сином.

На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, що врізалася в машину, яка їхала попереду. Виявляється, що під час руху водій різко загальмував, тому вона не встигла зреагувати і протаранила йому машину.

"Чомусь ми постійно натикаємося на такий стиль водіння, коли ніхто не включає поворотники і витворяє, що хоче", - розповіла співачка.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. При цьому її син злякався, але, благо, від удару його вберіг ремінь безпеки.

Співачка потрапила в аварію / скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше Mamarika вперше показала обличчя однорічного сина Давида. Зазначимо, що виконавиця приховувала не тільки обличчя дитини, а й ім'я. Лише через місяць після народження хлопчика публіка дізналася, що зіркова мама вирішила назвати свого спадкоємця Давидом. 

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