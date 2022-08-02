MamaRika з чоловіком / Фото - instagram.com

Рік тому українська співачка MamaRika народила дитину. Хлопчика назвали Давидом. Протягом усього часу вони з чоловіком Сергієм Середою приховували обличчя хлопчика. На фотографіях показували його зі спини або збоку. Але зараз зіркова мама зважилася оприлюднити знімки з нагоди свята. 

"Сьогодні Давиду виповнився рік! Тут такі справи: на днюху наш дорослий мужичок попросив свій власний аккаунт в Instagram. Пацан серйозно налаштований і обіцяє крутий контент", - пожартувала співачка. 

Зазначимо, що виконавиця приховувала не тільки обличчя дитини, а й ім'я. Лише через місяць після народження хлопчика публіка дізналася, що зіркові батьки вирішили назвати свого спадкоємця Давидом. 

Син співачки MamaRika / Фото - instagram.com

Нагадаємо, MamaRika звернулася до мовчунки Регіни Тодоренко, назвавши її дурепою. Українська виконавиця обурена тим, що Регіна, будучи українкою, нахабно мовчить про війну.

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