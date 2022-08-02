Хлопчику виповнився рік.

Рік тому українська співачка MamaRika народила дитину. Хлопчика назвали Давидом. Протягом усього часу вони з чоловіком Сергієм Середою приховували обличчя хлопчика. На фотографіях показували його зі спини або збоку. Але зараз зіркова мама зважилася оприлюднити знімки з нагоди свята.

"Сьогодні Давиду виповнився рік! Тут такі справи: на днюху наш дорослий мужичок попросив свій власний аккаунт в Instagram. Пацан серйозно налаштований і обіцяє крутий контент", - пожартувала співачка.

Зазначимо, що виконавиця приховувала не тільки обличчя дитини, а й ім'я. Лише через місяць після народження хлопчика публіка дізналася, що зіркові батьки вирішили назвати свого спадкоємця Давидом.

Нагадаємо, MamaRika звернулася до мовчунки Регіни Тодоренко, назвавши її дурепою. Українська виконавиця обурена тим, що Регіна, будучи українкою, нахабно мовчить про війну.

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