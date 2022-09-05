Солоха розповіла, що переживала сильні нервові зриви.

Українська музична виконавиця Солоха, справжнє ім'я якої - Тереза Балашова, поділилася особистою трагедією. Навесні 2022 року вона дізналася, що чекає дитину. Однак йому не судилося народитися. Подробицями знаменитість поділилася в інтерв'ю зі Славою Дьоміним.

"Зараз я не вагітна. На жаль, я втратила дитину, тому що у мене були нервові зриви. Я вже всю цю ситуацію виплакала. Тривалий час я приходила до тями. Дуже важко, але сталося як сталося", - розповіла музикант.

Коли зірка втратила дитину, вона купила пляшку вина і сама її випила. Солоха зізналася - не знає що порадити жінкам, які опинилися в подібному становищі.

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"Чесно кажучи, я не знала як пережити. Я просто купила пляшку вина і сама її випила. Тому що я не знала як мені розрядитися. Я ж, по-перше, нікому майже нічого не говорила. Це для мене було сакральне. Як кажуть - три місяці переживаєш, тоді вже все буде добре. Найбільш важкий час - це три місяці, коли плід формується. Я чекала три місяці і потім вже хотіла розповісти. Я про це дізналася в 10 ранку, коли була на прийомі у лікаря. Я була сама. Я не розуміла, що робити, у мене був вибух мозку", - сказала зірка.

Щоб хоч якось відволікти себе від думок про пережиту трагедію, артистка пішла в роботу.

Нагадаємо, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина зізналася, що втратила дитину.

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