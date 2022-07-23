24-річна Іванна раніше не розповідала про цю трагічну подію в її житті.

24-річна Іванна - дружина переможця другого сезону проекту "Голос діти" і 10-го сезону "Голос країни" Романа Сасанчина. Дівчина, яка зараз виховує з Романом дочку Елізабет, зізналася, що раніше у неї був викидень. Про це вона розповіла в своєму Instagram-блозі, відповідаючи на питання в рубриці "Було/не було".

Так, один з користувачів написав питання: "Чи були завмерлі / викидні? "

Іванна зазначила: "Було, завмер плід! Це найбільший біль, який мені доводилося пережити".

Відзначимо, в грудні 2021 року дружина Романа Сасанчина народила дочку. Дівчинку назвали Елізабет. Пара зізналася - вагітність була запланованою, а дитина - дуже бажаною.

Також Іванна відповіла і на інші питання. Вона розповіла, що у неї були побої з боку молодої людини. Йдеться про перші стосунки, які тривали майже три роки. Крім того, вона ніколи не робила аборт і категорично проти цього.

Нагадаємо, Роман Сасанчин з дружиною оголосили про плани повінчатися.

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