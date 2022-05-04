Чоловік загинув під час обстрілу в Рубіжному.

Українська телеведуча Поліна Неня повідомила про загибель свого двоюрідного брата Андрія Мірошникова, який з першого дня вторгнення захищав Україну від російських окупантів.

За словами Нені, "визволителі" обстріляли позиції, де знаходився її брат, в результаті чого він отримав поранення. Потім він вдруге потрапив під обстріл, коли окупанти націлилися на "швидку". Тоді крім нього ніхто не вижив.

При цьому чоловіка таки вдалося доставити в госпіталь в Дніпрі. Там він і помер від отриманих травм.

Відомо, що у чоловіка залишилися батьки, сестри, племінники, друзі і дружина. Телеведуча додала, що у Андрія не було дітей, але вона рада, що її діти зможуть успадкувати хороший приклад свого дядька.

"Я щаслива, що у моїх дітей є спільні спогади, що у них такий приклад, що у них спільна кров зі справжнім чоловіком, справжнім сином України, справжньою людиною. Помолимося за Андрія. Світла пам'ять. Слава Україні! Героям Слава!",- написала Поліна.

Нагадаємо, раніше окупанти розстріляли екс-бойфренда Регіни Тодоренко.

Вас також можуть зацікавити новини: