Окупанти влаштували справжні звірства в Бучі.

Ось уже понад місяць російські окупанти знущаються з жителів Бучі. Вони гвалтують жінок і дітей, катують мирних жителів, а також розстрілюють їх в потилиці.

Однією з жертв цих тортур став друг українського артиста Колі Серги і екс-коханий опальної Регіни Тодоренко, яка досі мовчить про війну в Україні.

Так, Коля Серга, який раніше вступив у ЗСУ і захищає Одесу від окупантів, розповів, що його друг Алік був застрелений окупантами в потилицю.

"Алік загинув у Бучі, був застрелений в потилицю. Він не був військовим. Вийшов з бомбосховища 18 березня і більше не повернувся. Зараз в процесі звільнення Бучі, пошуку загиблих знайшли, зокрема, і його труп", – розповів Коля Серга на YouTube-каналі "Популярна політика".

Також Серга висловився і про Регіну Тодоренко, яка продовжує мовчати про війну, прикриваючись тим, що політичні теми і різні погляди на ситуацію з чоловіком руйнують її шлюб.

"Сьогоднішня новина з Аліком... Він був колись у романтичних стосунках з Регіною Тодоренко. І мене це добило, тривалий ігнор. Я хочу, щоб люди боролися, говорили правду. Щоб блогери, які мають довіру, відкривали очі. Регіна Тодоренко, у якої охоплення 7 мільйонів осіб. Коли вони дивляться на Регіну, яка з Одеси, і вона ніяк не коментує, значить, вони починають менш серйозно ставитися до того, що відбувається тут", – додав музикант.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко пішла з Instagram через нескінченний хейт.

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