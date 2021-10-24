Влад Нікітюк прокоментував чутки про роман з актрисою.

Український актор театру і кіно Влад Нікітюк дав відверте інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях", в якому розповів про стосунки з популярною актрисою, головною героїнею першого сезону реаліті "Холостячка" Ксенією Мішиною.

Навколо зіркових акторів ходили чутки про їхній роман. А всьому виною їх робота. Так, вони періодично знімаються в одних серіалах. А також у першому сезоні "Холостячки" Влад був присутній на одному з випробувань для чоловіків. У кадрі вони з Мішиною нібито грали свої серіальні ролі, а потім скріпили все це пристрасним поцілунком в губи. Але, як виявилося, особистих стосунків у них немає і ніколи не було.

"Ми якийсь час з нею (Ксенією Мішиною, - УНІАН) дружили. Я пам'ятаю її ще до слави. Ми дуже багато спілкувалися з нею з приводу того, як в цій професії чогось домогтися. Ми багато часу проводили разом, але тільки як друзі. І ми часто разом працювали. Зараз ми менше спілкуємося", - сказав Влад.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина знімається в хоррорі про Чорнобиль.

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Народився в 1992 році в Києві. У 2013 році закінчив акторський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. У студентські роки знімався в рекламі, грав у постановках в театрі.

У кінематографі дебютував в 2011 році в телесеріалі з елементами містики "Щоденники Темного". У 2013 році у фільмі "Тіні незабутих предків" виконав головну негативну роль демона Назара. Далі зіграв більше десятка ролей другого плану в телесеріалах.

Успіх до актора прийшов в 2016 році, коли він зіграв головну роль в спортивній драмі "Правило бою". Далі продовжив зніматися в телесеріалах, в деяких він виконував головні ролі.

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Автор: Діана Могилєвич