Зірка реаліті-проекту отримала невелику роль, проте її все одно тішить участь в зйомках.

Зірка шоу "Холостячка-1" Ксенія Мішина похвалилася здійсненням мрії свого дитинства. Вона знялася в хоррорі про Чорнобиль і приміряла на себе образ фатальної героїні.

Кров, синці і брутальність - задоволена Мішина поділилася фото зі зйомок на своїй сторінці в Instagram.

Так, "Холостячка" отримала невелику роль в англомовному хоррорі "The Chernobyl Fallout". Мішина натякнула, що у фільмі будуть монстри і навіть обряд екзорцизму.

"Ось і збулася маленька мрія дівчинки. Знялася вона в хоррорі "The Chernobyl Fallout". Нехай роль і невелика (завжди кажу: чітко формуйте свої бажання), але зате яка...", - написала щаслива зірка реаліті-шоу.

На фото зі зйомок Мішина постала в незвичайному для себе образі. Артистка приміряла роль брутальної героїні, яка явно не боїться крові і монстрів. Коментатори відзначили, що Мішиній дуже йде чорний колір.

"Просто шикарна в будь-якому образі", "мені взагалі здається, що такий жанр 100% ваш", "Образ органічний цікавий вам йде", - відзначили фанати і похвалили Мішину за новий експеримент.

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Автор: Поліна Кузенко