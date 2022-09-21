Коли Росія повномасштабно вторглася на територію України, Кшиштоф Зануссі не зміг залишатися осторонь.

Відомий польський режисер Кшиштоф Зануссі неймовірно переживає за долю України і допомагає тим, хто цього потребує. Так, після повномасштабного вторгнення РФ вони з дружиною прихистили у себе вдома шість сімей з України. Про це Зануссі розповів в інтерв'ю виданню "Експрес".

"Ми з дружиною дуже перейнялися їхньою долею. Поселили в наших будинках і у Варшаві, і за містом. Помістилися всі. При тому, що були не тільки діти, а й домашні тварини. Зараз залишилося тільки дві сім'ї. Хто мав родичів у Канаді, полетів за океан", - розповів кінорежисер.

Кшиштоф Зануссі зізнався - до останнього сподівався, що до широкомасштабної війни не дійде. І коли в новинах почув, що РФ обстріляла Київ, Харків, Львів, Івано-Франківськ та інші міста, не міг у це повірити.

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"Звичайно, це був великий шок... Хоча війна в Україні йшла не один рік, але її нова хвиля стала несподіванкою. До останнього хотілося сподіватися, що до цього не дійде... Зараз я уважно стежу за новинами з фронту. Щовечора, о дванадцятій годині ще раз вмикаю радіо, щоб перевірити, чи не сталося у вас чогось гіршого...", - додав чоловік.

Раніше УНІАН писав про те, які світові зірки підтримали Україну на своїх концертах.

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