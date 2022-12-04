Хлопчика подружжя назвало Дем'яном.

Відомий український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов нещодавно став батьком.

Хороші новини Сенцов повідомив у неділю, 4 грудня, у Facebook. Чоловік подякував дружині Вероніці за дитину.

У подружжя народився хлопчик, якого назвали Дем'ян. Сенцов зауважив, що життя завжди візьме верх, навіть у такі важкі для країни часи.

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"В ці важкі для нас усіх часи, мало буває світлих подій. Але, життя, яке ми боронимо, обов’язково візьме верх. Дякую, кохана, за нашого Дем’яна!" - написав режисер.

Сенцов і його дружина: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, Сенцов одружився на початку липня цього року. Для багатьох ця новина стала справжнім шоком, адже Олег раніше не розповідав нічого про своє особисте життя. Обраницю його звуть Вероніка.

За словами режисера, вони познайомилися за кордоном на конференції в сфері правозахисту. Потім вони спілкувалися на відстані. Роман між парою зав'язався лише тоді, коли Вероніка приїхала до України.

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