Колишній політв'язень Кремля не дуже любить розповідати про особисте життя.

Відомий український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов на початку липня цього року одружився. Для багатьох ця новина стала справжнім шоком, адже Олег раніше не розповідав нічого про своє особисте життя. Обраницю його звуть Вероніка.

Про жінку і їхню історію кохання мало що відомо. Так, вони познайомилися за кордоном, потім спілкувалися на відстані, а коли Вероніка приїхала в Україну, між ними зав'язався роман.

"Я не дуже люблю розповідати про своє особисте життя. Але скажу, що ми познайомилися за кордоном на конференції в сфері правозахисту. Відтоді почали спілкуватися, а потім Вероніка повернулася в Україну. І так все якось вийшло... Я не дуже вмію розповідати любовні історії", - розповів Олег Сенцов у коментарі "24 каналу".

Нагадаємо, фільм Олега Сенцова "Носоріг" переміг на кінофестивалі в Польщі.

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