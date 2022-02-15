Валерій Ніколаєв опинився в центрі скандалу, а пізніше і зовсім став поводитися неадекватно.

Російський актор театру і кіно Валерій Ніколаєв нещодавно був затриманий поліцейськими за водіння в нетверезому стані.

У зв'язку з цим деякий час він провів у СІЗО, де у нього виникла сварка з іншим ув'язненим. Ніколаєв за вечерею назвав 27-річного громадянина Таджикистану Шахрієра Бекова "свинею", а той в помсту облив актора окропом. В результаті актор написав заяву на співкамерника.

Потім у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ніколаєв почав неадекватно поводитися, тим самим лякаючи інших затриманих. Йому викликали лікаря, який порекомендував госпіталізувати його в психіатричну лікарню.

За даними ЗМІ, в психлікарні медики діагностували у актора біполярний розлад. Хоча його дружина все заперечує: "Звідки це, скажіть, будь ласка? Звідки це все раптом? Що за маячня? Ну досить вже... Ну, правда".

Хто такий Валерій Ніколаєв

Валерій Ніколаєв - російський актор, сценарист і телеведучий. Широка популярність прийшла до актора після виконання головної ролі в першій частині російського телесеріалу "День народження Буржуя", 15 серій якого були зняті в 1999 році.

Відомо, що актор вже не перший раз потрапляє в СІЗО. Кілька років тому він вже був затриманий за ДТП. Тоді він протаранив кілька авто.

Також він говорив про те, що страждає депресією, безсонням і постійно знаходиться в нервовій напрузі.

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