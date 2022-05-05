Російський музичний критик Артур Гаспарян приїхав до Турина, де цього року пройде наймасштабніший пісенний конкурс Євробачення.
Там він познайомився з українською групою Kalush Orchestra, якій букмекери прогнозують перемогу на конкурсі. Гаспарян зробив спільне фото з групою і опублікував його в своїх соцмережах.
Крім того, він процитував соліста групи Олега Псюка: "Якщо переможемо, то наступне Євробачення пройде в єдиній, вільній, відновленій і процвітаючій Україні".
Зазначимо, Артур Гаспарян засуджує війну в Україні. Раніше він назвав напад Росії на Україну - "озвірілим і нелюдським злом". Також він назвав російських окупантів варварами.
Нагадаємо, після другої репетиції групи Kalush Orchestra ставки букмекерів на переможця Євробачення значно змінилися.