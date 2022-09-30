Павло Алдошин потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, яка могла вартувати йому життя.

Український актор Павло Алдошин, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов на фронт, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Він розповів, що їхав по дорозі на мотоциклі зі швидкістю 67 кілометрів на годину. У цей момент його наздогнав лось. Ймовірно, тварина вибігла на дорогу, через що Алдошин не впорався з керуванням.

"Так ось. Лось мене знайшов. Я не розумію, яким чином, але лось мене знайшов, і це сталося в тилу. Коротше, лось зник. Відповідальність на ньому. Моє тіло нормально. Мотоцикл на смітник. Швидкість 67 кілометрів на годину. Я не гонщик, якщо що", - написав Алдошин в інста-сторіз. Відео дня

Нагадаємо, раніше Павло Алдошин в інтерв'ю УНІАН розповів, як змінилася його думка про війну, починаючи з 24 лютого, і чому вирішив вступити до лав Збройних сил України, як переживає окупацію рідної Херсонщини, і як ставиться до російських акторів і прихильності до них українських режисерів.

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