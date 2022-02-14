Цей конфуз стався з ним ще в студентські роки.

Український актор Назар Задніпровський в інтерв'ю Каті Осадчій розповів, як у студентські роки неабияк повеселився зі своїми друзями, а потім "напрудив" в метро.

"Випили були. Козацький напій. І станція метро, і на станції метро... ну... пописали. Мороз, зима. І тут дихає мені в отвір паху, дивлюся, вівчарка, а над нею міліціонер. Мій друг каже: "Біжимо". Я кажу: "Куди біжимо?". І нас у відділення в метро. І нас мурижили, штраф", - розповів актор у програмі "Світське життя".

Також він додав, що це був не єдиний раз, коли йому довелося перебувати у відділенні поліції. Нещодавно він звернувся до правоохоронців зі скаргою на виконроба, який взяв у нього гроші за ремонт, а потім зник.

Хто такий назад Задніпровський

Назар Задніпровський - український актор, у 2017 році отримав звання Народного артиста України.

Впізнаваним став після ролі у фільмі "Скажене весілля", де зіграв головну роль Василя Середюка. Прем'єра першої частини відбулася 4 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, раніше Назар Задніпровський розповів, як ледь не загинув на зйомках фільму.

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