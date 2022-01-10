Назар Задніпровський ледь не загинув через патрони, які вибухнули.

Український актор Назар Задніпровський у програмі "Віпи і Топи"розповів, як ледь не загинув прямо на знімальному майданчику.

За його словами, до нього приєднали патрони, які вибухнули і порізали йому підборіддя.

"Мені робили "підсадку" - це коли на тобі вибухають прикріплені до тіла патрони. І вони настільки сильно вибухнули, що у мене, при піднятій догори голові, в кров порізало підборіддя. Якби голова була опущена, мені були б гайки", - згадав актор.

Хто такий Назар Задніпровський

Назар Задніпровський - український актор, який у 2017 році отримав звання Народного артиста України.

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