Юрій Феліпенко розповів про весілля.

Український актор, зірка серіалу "Обіцянка Богу" Юрій Феліпенко, який у квітні поповнив лави ЗСУ, одружився з ведучою Катериною Мотрич. Знаменитість розповів, як освідчився коханій.

Юрій та Катерина разом вже понад 5 років. За словами актора, вони і раніше думали про весілля з обраницею, але повномасштабне вторгнення вплинуло на їхнє рішення. Тому пара вирішила не зволікати і нещодавно уклала офіційний шлюб.

"Можливо, війна у певному плані підштовхнула нас до цього кроку. Але ми й до війни думали про одруження. Це моя людина, це мій пазлик, це моя друга половинка. Оскільки в мене немає родичів – ані батьків, ані сестер, ані братів, то коли, не дай боже, зі мною щось трапиться, у неї буде повний доступ до мене. Так все влаштовано офіційно. Але це вже другорядна причина. Найважливіше та найцінніше – я її люблю, а вона любить мене", – зазначив Феліпенко в інтерв'ю kp.ua.

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Актор розповів, що освідчився Мотрич у Харкові. Вони мали декілька днів, щоб провести час разом, і прямо перед РАЦСом Юрій придбав обручки. Тоді він вже служив у лавах ЗСУ, тому подружжя уклало шлюб без черги.

"Освідчився у Харкові, коли Катя приїхала відвідати мене. У мене саме випало кілька не надто завантажених днів, тож я міг прогулятися з нею, побути разом. Це сталося просто перед дверима РАЦСу. Ми зайшли до найближчого ювелірного магазину, купили обручки й розписалися. Оскільки я тепер військовий, ми змогли розписатися без черги. Вона розуміла, що я освідчуся, і я розумів, що я це зроблю. Просто чекав на слушну нагоду, щоб це зробити", – додав артист.

Ба більше, Феліпенко поділився, що його військове командування дало йому мінівідпустку і він мав можливість півтора дня відсвяткувати одруження з коханою. Після розпису актор поїхав на фронт.

"Навіть півтора дня дали. Командування розуміє своїх бійців, мене привітали та відпустили, наскільки була можливість. Буквально наступного дня після одруження та розпису я вже поїхав на бойові позиції", – розповів Юрій.

Нагадаємо, раніше Юрій Феліпенко розповів про службу в ЗСУ.

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