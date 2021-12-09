Зірці на момент смерті було лише 23 роки.

Відому американську поп-співачку Скайлер Гікс знайшли мертвою у будинку її друга.

Про смерть дівчини повідомили у соцмережах її мати та сестра, інформує Deadline.

Інцидент трапився в Південній Кароліні.

Читайте також"На стару схожа": Ані Лорак "рознесли" за опухле обличчя після уколів краси"Моя красива, надзвичайно талановита, весела сестра покинула цей світ. В мене розбите серце. Я сумуватиму за нею. Я сумуватиму за її голосом, за її теплими обіймами, за її жартами. Вона створювала музику, яка надихала тисячі людей. Вона так рано пішла з життя", - повідомила сестра співачки.

Наразі невідомо, що саме стало причиною смерті зірки. Відомо, що Скайлер перебувала у депресії та зловживала психоактивними речовинами.

Співачці було лише 23 роки.

Скайлер Гікс стала відомою завдяки участі в американському шоу талантів. Дівчину називали "двійником Селени Гомес".

Як повідомляв УНІАН, музичний критик і екс-суддя українського шоу "Х-фактор" Сергій Сосєдов розповів, що багато років тому перебував у стосунках з українським артистом Петром Дмитриченком. За його словами, Петро хотів записати свою пісню, тому до нього і звернувся.

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Автор: Марта Гичко