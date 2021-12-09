Музичний критик виявляв інтерес до Петра Дмитриченка.

Музичний критик і екс-суддя українського шоу "Х-фактор" Сергій Сосєдов розповів, що багато років тому перебував у стосунках з українським артистом Петром Дмитриченком. За його словами, Петро хотів записати свою пісню, тому до нього і звернувся.

Коли Сосєдов почув його пісні, то одразу перейнявся. Йому сподобався голос Петра, та й в цілому він назвав його цікавою людиною. Пізніше вони почали частіше спілкуватися і у них зав'язалися певні стосунки.

"Там не було таких вже близьких стосунків. Петя Дмитриченко відмінний співак, артист. Може, був якийсь легкий роман", - сказав Сосєдов в програмі "Альона, блін".

Читайте такожШоумена Олексія Дурнєва запідозрили у пластиці обличчяТакож музичний критик додав, що їхній роман проіснував недовго. Незабаром вони розлучилися, і Петро одружився. У шлюбі у нього народилася дочка.

Відзначимо, Петро Дмитриченко прославився завдяки вокальним шоу "Х-фактор" і "Шанс". Колись він публічно зізнавався в коханні Наталії Могилевській, але сама співачка ніяк це не коментувала.

Нагадаємо, раніше Сергій Сосєдов жорстко "розніс"Аллу Пугачову в прямому ефірі.

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Автор: Діана Могилєвич